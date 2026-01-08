İsviçreli siyasetçi, Crans-Montana'daki yangına ilişkin İsrail'in yardım teklifine tepki gösterdi

İsviçre'de Bern kantonunun meclis üyesi Judith Schenk, Crans- Montana Kayak Merkezi'ndeki yılbaşı kutlamasında 40 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan yangın felaketinin ardından İsrail'in yardım teklifine tepki göstererek Gazze'de yaşananlar nedeniyle bu tavrı sergilediğini belirtti.

Ülkede Almanca yayın yapan 20 Minuten gazetesinin haberine göre İsviçre Sosyal Demokrat Partisinden (SP) meclis üyesi Schenk, İsrail'in Crans-Montana'daki yangın felaketi kurbanlarının kimliklerini belirlemede yardım etme teklifini sosyal medya hesabından eleştirdi.

Schenk, paylaşımında "Gazze'de gençlerin diri diri yakıldığı görüntüler ve videolar, hayatımın geri kalanında beni rahatsız edecek. Şimdi ise oradaki yangınları kasten başlatan İsrail hükümeti, yardım etmek istiyor." ifadelerini kullandı.

Bu eleştirileri nedeniyle sosyal medyadan sert tepkiler alan Schenk, kendi partisinden de eleştirilerle karşı karşıya kaldı.

SP, söz konusu eleştiriyi paylaşmadığını, Crans-Montana'daki mağdurlar için tüm yardım tekliflerinin memnuniyetle karşılandığını belirtti.

İsviçre'deki barda çıkan yangın

Valais kantonuna bağlı kayak merkezi olarak tanınan Crans-Montana kasabasında yılbaşı kutlamalarının yapıldığı barda yangın çıkmıştı.

İsviçreli yetkililer, yangında 40 kişinin hayatını kaybettiğini, çoğu ağır 119 kişinin yaralandığını duyurmuş, İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ise ölü sayısını 47 olarak paylaşmıştı.

Yetkililer, olayın nedenini araştırdıklarını açıklamış, görgü tanıkları yangına şampanya şişelerine takılı maytaplı mumların neden olduğunu öne sürmüştü.

Yaralıların kaldırıldığı çevredeki hastaneler, yoğun bakım kapasitelerinin dolduğunu açıklamış, çok sayıda yaralı komşu ülkelere sevk edilmişti.