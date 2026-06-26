İsviçre, Depremlerle Sarsılan Venezuela'ya 80 Kişilik Arama Kurtarma Ekibi Gönderdi

CENEVRE, 26 Haziran (Xinhua) -- İsviçre, çarşamba gecesi meydana gelen şiddetli depremlerin ardından Venezuela'ya 80 kişilik arama kurtarma ekibi gönderdi.

İsviçre Federal Dışişleri Bakanlığı perşembe günü yaptığı açıklamada, "İsviçre Kurtarma Zinciri kapsamında görev yapacak 80 uzmandan oluşan ekip, 8 arama köpeği ve 18 ton kurtarma malzemesiyle Venezuela'ya doğru yola çıkacak" ifadelerine yer verdi.

Cuma günü yerel saatle 02.00 itibarıyla Zürih'ten hareket eden ekibin, yerel saatle 10.00 sularında Karakas'a ulaşmasının planlandığı bildirildi.

Ekibin bölgeye ulaştıktan sonra Venezuelalı yetkililerle koordinasyon içinde arama kurtarma çalışmalarına başlayacağı kaydedildi.

Kaynak: Xinhua