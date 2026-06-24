İsviçre'nin birçok ölçüm noktasında "haziran ayı sıcaklık rekorları" kayıtlara geçiyor

İsviçre Federal Meteoroloji ve Klimatoloji Ofisinde (MeteoSwiss) meteorolog olarak görev yapan Sabrina Bieri, İsviçre'nin birçok bölgesinde haziran sıcaklık rekorlarının kırıldığını, sıcak hava dalgası nedeniyle bu ay daha fazla rekorun gelebileceğini belirtti.

Bieri, AA muhabirinin ülke genelinde etkili olan ve haziran ayı için rekor seviyelere ulaşan hava sıcaklıklarına ilişkin sorularını yanıtladı.

İsviçre'nin şu anda gerçek anlamda çok yüksek haziran sıcaklıklarıyla bir sıcak hava dalgası yaşadığını ve bunun hafta sonuna kadar devam etmesinin beklendiğini söyleyen Bieri, "Bazı ölçüm noktalarında şimdiye kadar kaydedilen en yüksek haziran sıcaklığı için neredeyse her gün yeni sıcaklık rekorları kırılıyor. 19 Haziran'da Hallau (1975'ten bu yana ölçüm yapıyor) ve Schaffhausen (1960'tan bu yana ölçüm yapıyor) ölçüm istasyonları yeni rekorlar kırdı." dedi.

Bieri, 21 Haziran'da, 1959'dan bu yana sıcaklık ölçümü yapan Delemont ve Buchs Aarau'da, 22 Haziran'da ise İsviçre'nin batısında bulunan 6 farklı ölçüm noktasında haziran ayı sıcaklık rekorlarının kırıldığını vurguladı.

Başkent Bern'deki ölçüm noktasının da dün, haziran ayı içinde "yeni bir en yüksek sıcaklık rekorunu" kayıtlara geçirdiğini dile getiren Bieri, burada son 162 yılın rekorunun kırıldığına dikkati çekti.

Bieri, "En yüksek sıcaklıkların 25 ila 28 Haziran'da olması bekleniyor ve daha fazla istasyonun haziran ayı en yüksek sıcaklığıyla ilgili yeni bir rekor kırması olasılığı oldukça yüksek. Şunu unutmayın, haziran ayı en yüksek sıcaklıklarından bahsediyoruz. Şu ana kadar İsviçre'de yaz aylarında bireysel istasyonlarda ölçülen en yüksek sıcaklıktan hala birkaç derece uzaktayız." ifadelerini kullandı.

Sıcak hava dalgasının sürmesi öngörülüyor

Son günlerde, Orta ve Güney Avrupa üzerinde büyük bir antisiklon etkisini sürdürüyor ve Alp bölgesindeki hava durumunu etkiliyor.

İsviçre'nin birçok bölgesinde vatandaşlar serinlemek için göllere girmeyi tercih ediyor.

MeteoSwiss'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, 17 Haziran'dan bu yana İsviçre'yi etkisi altına alan sıcak hava dalgası, en az gelecek hafta sonuna kadar devam edecek.

Sıcak hava dalgasının başlangıcından bu yana birçok yerde maksimum sıcaklıklar 34 dereceyi aşmıştı.

Alpler'in kuzeyinde 3. ve 4. seviye sıcak hava dalgası uyarıları 27 Haziran Cumartesi gününe, güneyinde ise 28 Haziran Pazar gününe kadar uzatılmıştı.

İsviçre'nin tüm ova bölgeleri için 17 Haziran'da 3. seviye sıcak hava dalgası uyarısı yayımlanırken, ülkenin kuzeybatısı için ise 4. seviye uyarı yürürlükte.