İsviçre'de mahkeme, Filistin destekçisi aktivistlere verilen para cezasını iptal etti

İsviçre'nin Cenevre kentinde mahkeme, "yanlış yerde gösteri yaptıkları" gerekçesiyle Filistin destekçisi 5 aktiviste kesilen para cezasını iptal etti.

Tribune de Geneve gazetesinin haberine göre, Filistin Acil Durum Kolektifi üyesi 5 aktivistin, Gazze'ye destek eylemlerini, eyleme izin verilmeyen bir alanda yaptıkları gerekçesiyle yargılandıkları davada Cenevre Polis Mahkemesi kararını açıkladı.

Mahkeme, kararda usulsüzlük olduğuna hükmederek aktivistlere verilen para cezasını iptal etti.

Mahkemeye başkanlık eden hakim, az sayıda eylemcinin Bel-Air Meydanı'nda toplanmasında "yasaklamayı haklı çıkaracak hiçbir gerekçe" olmadığına karar verdi.

Cenevre'deki Bel-Air meydanında Filistin'e destek ve buradaki soykırımın son bulması için eylem yapan aktivistler, şehrin diğer bölgelerinde eylem yapabilecekleri konusunda yetkilendirildiğini belirtmişti.