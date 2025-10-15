Haberler

İsviçre'de Filistin Destekçilerine Yönelik Polis Şiddeti Kınandı

İsviçreli aktivistler, Bern'deki Filistin destekçisi gösteriye polis müdahalesini kınadı ve olayların soruşturulmasını talep etti. Yaklaşık 30 örgüt, polis şiddetinin yarattığı zararı ve göstericilere yönelik uygulanan 'vahşeti' eleştirdi.

İsviçreli aktivistler, başkent Bern'de geçen hafta düzenlenen Filistin destekçisi ve İsrail karşıtı gösteriye yönelik polis şiddetini kınayarak, bunun soruşturulması çağrısında bulundu.

Gösteriye katılan yaklaşık 30 örgüt, 11 Ekim'de Bern'de gerçekleştirilen Filistin destekçisi ve İsrail karşıtı eyleme yönelik polisin şiddetli müdahalesine ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

Bern'deki polis şiddetinin kınandığı açıklamada, gösteri hakkının kesin olarak korunması çağrısı yapıldı.

Açıklamada, 11 Ekim'de Bern polisinin davranışları hakkında "derhal, bağımsız ve tarafsız" bir soruşturma başlatılması talep edildi.

Yaralı gösterici sayısının 256 olarak açıklandığı kaydedilerek, polisin, özellikle tren istasyonuna giden göstericilere yönelik önlem almadığı ve "vahşet" uyguladığı ifade edildi.

Medyada yaşanan olayların çarpıtıldığına işaret edilerek, "Göstericilere bir yandan tazyikli su sıkıldı, diğer yandan ise biber gazı ve coplarla saldırıldı. Bu olay, göstericiler arasında çok sayıda yaralanmaya yol açtı." denildi.

Eylemcilerin bir kısmının güvenlik güçlerince kuşatıldığı belirtilen açıklamada, göstericilerin neredeyse 12 saat boyunca temel haklarından mahrum bırakıldığına işaret edildi.

Bu esnada göstericilere tuvalete erişim izni verilmediği, 7 derece sıcaklığa rağmen yiyecek ile battaniye dağıtılmadığı ve su şişelerinin sayısının yetersiz olduğu iddia edildi.

Bern kent merkezinde gerçekleştirilen gösteriye binlerce kişi katılmıştı.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
