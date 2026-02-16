Haberler

İsviçre'nin Valais kantonunda 3 köy çığ tehlikesi nedeniyle tahliye edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsviçre'nin Valais kantonunda etkili olan şiddetli kar yağışı ve rüzgarlar nedeniyle çığ riski oluştu. 3 köydeki yaklaşık 50 kişi güvenlik nedeniyle tahliye edildi. Orsieres Belediyesi, tahliyenin önleyici bir tedbir olduğunu açıkladı.

İsviçre'nin şiddetli kar yağışı ve rüzgarların etkili olduğu Valais kantonunda çığ tehlikesi sebebiyle 3 köy tahliye edildi.

Kamu yayın kuruluşu SRF televizyonunun haberine göre, İsviçre Alpleri ile özellikle Valais kantonunda yoğun yoğun kar yağışı ve şiddetli rüzgarlar etkili oluyor.

Valais'teki Goppenstein yakınlarında çığ düşmesi sonucu bir tren raydan çıktı, kazada 5 kişi yaralandı.

Orsieres bölgesinde 3 köydeki yaklaşık 50 kişi güvenlik gerekçesiyle evlerinden tahliye edildi, tahliye emrinin 18 Şubat'a kadar geçerli olduğu bildirildi.

Orsieres Belediyesi, tahliyenin şiddetli hava koşulları ve beklenen yoğun yağış nedeniyle önleyici tedbir olarak gerçekleştirildiğini kaydetti.

Valais kantonunda bugün ve yarın yoğun kar yağışı bekleniyor.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
Suriye'de bomba yüklü araç infilak etti! Çok sayıda yaralı var

Komşu ülkede şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aylar sonra ortaya çıktı! Juventus Teknik Direktörü Spaletti'den Süper Lig devine ret!

Spalletti, Süper Lig devini elinin tersiyle itmiş
CHP, taciz suçlamasıyla tutuklanan belediye başkanını disipline sevk etti

Tacizden tutuklanan belediye başkanı için harekete geçtiler
Ne altın ne gümüş! İşte İslam Memiş'in 2026 için şampiyonluk adayı

Ne altın ne gümüş! İşte 2026 için şampiyonluk adayı
Çağla Şikel 11 saat kilitli kaldığı anları anlattı: Yemek yok, tuvalet yok…

Yaşadığı deneyimi bu sözlerle anlattı
Aylar sonra ortaya çıktı! Juventus Teknik Direktörü Spaletti'den Süper Lig devine ret!

Spalletti, Süper Lig devini elinin tersiyle itmiş
Hakkında yakalama kararı olan Şevval Şahin'den dikkat çeken kitap paylaşımı

Hakkında yakalama kararı bulunuyordu: Beklenmedik hamle
Gençlerbirliği'nde Levent Şahin dönemi

Süper Lig ekibinin başına geçti