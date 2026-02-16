İsviçre'nin Valais kantonunda 3 köy çığ tehlikesi nedeniyle tahliye edildi

İsviçre'nin şiddetli kar yağışı ve rüzgarların etkili olduğu Valais kantonunda çığ tehlikesi sebebiyle 3 köy tahliye edildi.

Kamu yayın kuruluşu SRF televizyonunun haberine göre, İsviçre Alpleri ile özellikle Valais kantonunda yoğun yoğun kar yağışı ve şiddetli rüzgarlar etkili oluyor.

Valais'teki Goppenstein yakınlarında çığ düşmesi sonucu bir tren raydan çıktı, kazada 5 kişi yaralandı.

Orsieres bölgesinde 3 köydeki yaklaşık 50 kişi güvenlik gerekçesiyle evlerinden tahliye edildi, tahliye emrinin 18 Şubat'a kadar geçerli olduğu bildirildi.

Orsieres Belediyesi, tahliyenin şiddetli hava koşulları ve beklenen yoğun yağış nedeniyle önleyici tedbir olarak gerçekleştirildiğini kaydetti.

Valais kantonunda bugün ve yarın yoğun kar yağışı bekleniyor.