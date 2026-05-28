İsviçre'de bazı bölgelerde mayıs ayında yeni sıcaklık rekorları kırılabileceği bildirildi

İsviçre Federal Meteoroloji ve Klimatoloji Dairesi (MeteoSwiss), İsviçre'nin Neuchatel ve Changins bölgelerinde mayıs ayında yeni sıcaklık rekorlarının kırılabileceğini bildirdi.

MeteoSwiss, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından ülkede görülen sıcak hava dalgasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Neuchatel'de 28 Mayıs'ta kaydedilen en düşük sıcaklığın 20,1 derece, Changins'te ise 19,0 derece olduğu belirtilen paylaşımda, "Bu sıcaklıklar doğrulanırsa, Neuchatel için 2009'daki 18,4 derece ve Changins için 2020'deki 17,4 derecelik rekorları aşılarak yeni mayıs rekorları olacak." ifadeleri kullandı.

MeteoSwiss, İsviçre genelinde hafta boyunca hava sıcaklıklarının 28 ila 30 derece civarında olacağı tahmininde bulundu.

İsviçre, geçen hafta sonu boyunca 30 derecenin üzerinde sıcaklıklarla yılın ilk sıcak hava dalgasını yaşamıştı.

Cenevre kantonunda sıcaktan bunalan bazı İsviçreliler, serinlemek için göle girmeyi tercih etmişti.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan
