İsveçli üst düzey bir diplomatın gizli belgeleri evinde sakladığı ortaya çıktı

İsveç Dışişleri Bakanlığında görevli üst düzey bir diplomatın, gizli belgeleri evinde sakladığı bildirildi.

İsveç Radyosunun haberine göre, İsveç Gizli İstihbarat Teşkilatı (SAPO) tarafından geçen yıl tutuklanan üst düzey diplomatın evinde ülkeye ait gizli belgelere ulaşıldı.

Söz konusu diplomatın İsveç'in ulusal güvenliğini ilgilendiren önemli bilgileri yasa dışı kullanmakla suçlandığı ifade edildi.

İsveçli üst düzey diplomata ilişkin dava süreci başlatılırken savcılık, diplomatın Dışişleri Bakanlığındaki görevi sırasında bazı belgeleri alıp evine götürdüğü bilgisini paylaştı.

Diplomatın ise yöneltilen suçlamaları reddettiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija
