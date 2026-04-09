Dan Park'a Nefret Suçundan Hapis Cezası

Park, Müslümanlara ve Yahudilere yönelik nefret içerikli paylaşımları nedeniyle 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

İsveç'te provokatif çalışmalarıyla tanınan sokak ressamı Dan Park, Müslümanlara ve Yahudilere yönelik nefret içerikli paylaşımları nedeniyle 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Malmö Bölge Mahkemesinden yapılan açıklamada, Park'ın 2023 sonbaharında, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Müslümanları ve Yahudileri aşağılayan 7 görsel paylaştığı belirtildi.

Mahkeme, paylaşımlardaki ırkçı ifadelerin "halkı kin ve düşmanlığa tahrik (nefret suçu)" kapsamına girdiğine hükmederek sanatçıyı hapis cezasına mahkum etti.

İsveç devlet televizyonu SVT'nin aktardığı bilgilere göre Park, daha önce de benzer şekilde azınlık gruplara yönelik hakaret içerikli çalışmaları nedeniyle birçok kez nefret suçundan ceza aldı.

Dan Park, sadece çizimleriyle değil, siyasi provokasyonlardaki rolüyle de tanınıyor. Park, 2020 yılında Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan'ı Kur'an-ı Kerim yakma eylemi yapması için Malmö'ye davet eden kişi olarak büyük tepki toplamıştı.

Kaynak: AA / Atila Altuntaş
