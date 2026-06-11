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İsveç Parlamentosu, sığınmacılar için kalıcı oturum iznini kaldıran yasa tasarısını kabul etti

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İsveç Parlamentosu, sığınmacılar ve bazı göçmen grupları için kalıcı oturma izinlerini kaldıran yasa tasarısını kabul etti. 12 Temmuz'dan itibaren yalnızca geçici oturma izni verilecek.

İsveç Parlamentosu, sığınmacılara yönelik kalıcı oturma izinlerini kaldıran hükümet destekli yasa tasarısını kabul etti.

İsveç devlet radyosu SR, İsveç Parlamentosunda yapılan oylamada sığınmacı ve diğer bazı göçmen kategorileri için kalıcı oturum izinlerini kaldıran yasa tasarısının oy çokluğuyla kabul edildiğini aktardı.

Yeni uygulamaya göre, 12 Temmuz'dan itibaren İsveç'te sığınmacı ve belirli diğer göçmen gruplarına yalnızca geçici oturma izni verilebileceği belirtildi.

Bu arada, uygulamanın halihazırda kalıcı oturum sahiplerini etkilemeyeceği ifade edilirken, gelecek dönemde yapılacak başvurularda kalıcı oturum seçeneğinin tamamen kaldırılmış olacağı kaydedildi.

Kaynak: AA / Lejla Bıogradlıja Aksan
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