İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepkiler - Haberler

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İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepkiler

AA - Eisa Mohammadi - Güncel
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İran'ın başkenti Tahran'daki İsveç Büyükelçiliği binası önünde toplanan gönüllü milis gücü üyeleri (Besic) ve öğrencilerden oluşan bir grup, İsveç'te aşırı sağcı bir siyasetçinin Müslümanların bulunduğu bölgede Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonunu protesto etti.

İran'ın başkenti Tahran'daki İsveç Büyükelçiliği binası önünde toplanan gönüllü milis gücü üyeleri (Besic) ve öğrencilerden oluşan bir grup, İsveç'te aşırı sağcı bir siyasetçinin Müslümanların bulunduğu bölgede Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonunu protesto etti.

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepkiler

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepkiler

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepkiler

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepkiler

AA / Eisa Mohammadi - Güncel

Protesto, Tahran, İsveç, İran, Güncel, Haberler

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