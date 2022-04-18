İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepkiler

İran'ın başkenti Tahran'daki İsveç Büyükelçiliği binası önünde toplanan gönüllü milis gücü üyeleri (Besic) ve öğrencilerden oluşan bir grup, İsveç'te aşırı sağcı bir siyasetçinin Müslümanların bulunduğu bölgede Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonunu protesto etti.