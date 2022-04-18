İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepkiler
AA - Eisa Mohammadi - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
İran'ın başkenti Tahran'daki İsveç Büyükelçiliği binası önünde toplanan gönüllü milis gücü üyeleri (Besic) ve öğrencilerden oluşan bir grup, İsveç'te aşırı sağcı bir siyasetçinin Müslümanların bulunduğu bölgede Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonunu protesto etti.
İran'ın başkenti Tahran'daki İsveç Büyükelçiliği binası önünde toplanan gönüllü milis gücü üyeleri (Besic) ve öğrencilerden oluşan bir grup, İsveç'te aşırı sağcı bir siyasetçinin Müslümanların bulunduğu bölgede Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonunu protesto etti.