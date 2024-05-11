İsveç'te Eurovision finali öncesi Filistin destekçilerine polis müdahalesi

İsveç'te düzenlenen 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nın finalinin yapıldığı Malmö Arena önünde toplanan Filistin destekçilerinin eylemine polis müdahale etti, 10 kişi gözaltına alındı.

Eurovision'un finalinin düzenlendiği Malmö Arena'nın önünde toplanan ve aralarında İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'in de olduğu bir grup Filistin destekçisi, İsrail'in yarışmaya katılımını protesto etti.

Protestocularla polis arasında arbede yaşandı.

Arbede esnasında polis, 10 kişiyi gözaltına alırken, birçok kişiyi de olay yerinden uzaklaştırdı.

Polisin gözaltına alma girişiminde bulunduğu Thunberg, gözaltına alınmayı reddederek 10 kişiyle birlikte oturma eylemine başladı.

Polis, Thunberg'in bulunduğu grubun etrafını sardı.

Olay yerinin çevresinde toplanan yaklaşık 300 Filistin destekçisi polisi protesto etmeye başladı.

Eurovision Şarkı Yarışması'nın büyük finali, EBU ve İsveç devlet televizyonu SVT'nin organizasyonu ile bugün düzenleniyor.

İsrail'in katılımı nedeniyle protesto ve eleştirilerin odağındaki yarışmanın düzenlendiği Malmö kenti, Filistin'e destek gösterilerine sahne oluyor.