İstinyePark'ta çıkan yangın paniğe neden oldu

İSTANBUL - İstanbul'un ünlü alışveriş merkezlerinden İstinyePark'ta iddiaya göre tadilat esnasında malzemelerin tutuşmasıyla yangın çıktı.

Yangın saat 17.00 sıralarında Sarıyer'de bulunan İstinePark'ta çıktı. İddiaya göre, tadilat esnasında çatıdaki malzemeler bilinmeyen bir sebeple tutuştu. Kısa süre içerisinde yangın büyüyerek AVM'nin çevresini dumanla kapladı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangının boyutu vatandaş kamerasına yansırken, olayın yaşandığı çevre dron ile görüntülendi.

"Etkilenen kimse olmadı"

Yangını gören Neşe Varol, "AVM içerisinde duman etkiliydi. Müşteriler hala içerideydi. Bazıları dışarı çıktı ama çoğu müşteri içerideydi. Biz sadece mağazanın ön kapısına doğru alındık. Şuan içeride duman azaldı. Etkilenen kimse olmadı, ambulans falan da gelmedi zaten. Sadece itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Şuanda da AVM'nin klimaları açık. Havalandırma da açık olduğu için duman boşaltılmış oldu." dedi.

"İçeriden ve dışarıdan müdahale ettiler"

Yangın esnasında orada bulunan Suat Durmuş, "Biz taksileri yanaştırırken yangın başlamıştı. İçeriden ve dışarıdan müdahale ettiler ama baya yandı. İtfaiye geldi, şuanda da soğutma çalışmaları yapılıyor. Orada tadilat yapılıyordu, büyük ihtimalle oradaki malzemeler tutuşmuştur. Yangın büyümeden hemen müdahale edildi. Ama içeride baya bir hasar vardır." diye konuştu.

Yangınla ilgili incelemeler sürüyor.