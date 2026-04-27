İstinat duvarına çarpan TIR'daki mermerler, otomobildekilerin üzerine düştü; 1 ölü, 3 yaralı

MERSİN'in Mut ilçesinde mermer taşıyan TIR istinat duvarına çarptı.

MERSİN'in Mut ilçesinde mermer taşıyan TIR istinat duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle, TIR'da bulunan mermerlerin; otomobildeki duvar işçilerinin üzerine düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Mut'a bağlı D-715 karayolu Burunköy mevkisinde meydana geldi. Karaman istikametinden gelen Y.G. idaresindeki 42 AZN 478 plakalı mermer taşı yüklü TIR, freninin boşalmasının ardından yapım aşamasında bulunan kaçış rampasının istinat duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR'ın taşımış olduğu mermerler o sırada otomobilde bulunan duvar işçilerinin üzerine düştü.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptığı incelemede işçi Zafer Gezer'in (38) hayatını kaybettiğini, B.Ç. ve M.T.D. ile birlikte TIR şoförü Y.G.'nin yaralandığı belirlendi. Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Zafer Gezer'in cenazesi incelenmek üzere morga götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber-Kamera: Murat SÖZERİ/MUT(Mersin)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
