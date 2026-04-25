İstinat duvarına çarpan aracın alkollü ve ehliyetsiz sürücüsüne 250 bin TL ceza

BOLU'nun Mudurnu ilçesinde, istinat duvarına çarpan otomobilin sürücüsü M.Ö., yaralandı. 2.56 promil alkollü olduğu belirtilen ehliyetsiz sürücüye, 250 bin TL idari para cezası uygulandı.

Kaza, gece saatlerinde, Mudurnu ilçesi Bolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Mudurnu Kapalı Spor Salonu'nun önündeki istinat duvarına çarpan 14 AR 818 plakalı otomobilin sürücüsü M.Ö. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Mudurnu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.Ö. tedaviye alındı. Yapılan kontrollerinde 2.56 promil alkollü olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı tespit edilen M.Ö.'ye, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 250 bin TL idari para cezası verildi.

Öte yandan, ilçede trafik denetimlerini artıran polis ekiplerinin, son 1 haftada 2 sürücüye, 'Alkollü araç kullanmak'tan toplam 75 bin TL idari para cezası uyguladığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı