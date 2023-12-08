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İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un Seçme Şiirleri Azerbaycan'da Tanıtıldı

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İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un 150. doğum yılı anısına Azerbaycan dilinde bastırılan seçme şiirlerinden oluşan kitap, Bakü'deki Milli Kütüphane'de tanıtıldı. Azerbaycan Kültür Bakan Yardımcısı Ferit Caferov, Mehmet Akif Ersoy'un Türk dünyasının büyük şairleri arasında seçkin bir yere sahip olduğunu belirtti.

İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un 150. doğum yılı anısına Azerbaycan dilinde bastırılan seçme şiirlerinden oluşan kitap, Bakü'deki Milli Kütüphane'de tanıtıldı.

Etkinlikte konuşan Azerbaycan Kültür Bakan Yardımcısı Ferit Caferov, Mehmet Akif Ersoy'un sadece Türkiye'nin değil tüm Türk dünyasının büyük şairleri arasında seçkin yere sahip olduğunu söyledi.

"Seçme Şiirler" kitabının Azerbaycan Türkçesinde ilk kez yayımlandığına dikkati çeken Caferov, "Mehmet Akif Ersoy, Azerbaycan'da da iyi biliniyor. Türkçe şiirlerini severek okuyoruz. Azerbaycan Türkçesinde kitabın hazırlanması ise eserlerinin Azerbaycan kamuoyunca daha iyi tanınmasına sebep olacak." dedi.

Caferov, İstiklal Şairi'nin yıllar önce kaleme aldığı "Doğacaktır sana vadettiği günler Hakk'ın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın." sözlerinin birçok kez gerçek olduğunu vurgulayarak, buna Karabağ'ın özgürleşmesini örnek gösterdi.

Kitabın ön sözünü kaleme alan Azerbaycan Yazarlar Birliği Başkanı Anar Rzayev, Mehmet Akif Ersoy'un özel öneme sahip bir kalem ustası olduğunu dile getirdi.

"Mehmet Akif Ersoy'un ismi, herkesin eserini ayakta dinlediği şairler listesindedir. Çünkü o, İstiklal Marşı'nın yazarıdır." diyen Rzayev, şairin Azerbaycan'da da iyi tanındığını vurguladı.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Raev ise TÜRKSOY Daimi Konseyinin aldığı kararla 2023'ün, Türk dünyasında "Mehmet Akif Ersoy Yılı" ilan edildiğini hatırlattı.

Raev, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı kapsamında Azerbaycan sanatseverlerinin beğenisine sunulan 'Seçme Şiirler' kitabı, inanıyorum ki Mehmet Akif Ersoy'un büyük mirasını yaşatmaya ve yeni nesillere aktarmaya bir katkıda bulunacak ve kalbi vatan sevgisiyle dolu kardeş Azerbaycan halkının, Türkiye'nin İstiklal Marşı'nın yazarı Ersoy'u daha iyi anlamasına vesile olacaktır." diye konuştu.

Etkinlik sonunda bir grup sanatçıya, TÜRKSOY'un kuruluşunun 30. yılı dolayısıyla ödül takdim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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