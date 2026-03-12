Haberler

Midyat'ta İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi

Midyat'ta İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Midyat ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla düzenlenen programda saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması, şiirlerin yanı sıra müzik dinletisi ve tiyatro gösterisi yapıldı. Öğrencilere ödüllerin verildiği etkinliğe yerel yöneticiler ve öğretmenler de katıldı.

Mardin'in Midyat ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program gerçekleştirildi.

Milli İrade İlkokulu ve Ortaokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı, öğrenciler tarafından şiirler okundu.

Programda, öğrenciler müzik dinletisi ve oratoryo sundu, tiyatro gösterisi yaptı.

"Korkma! Gençliğin Ruhu Burada" temalı yarışmalar ile İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi."

Programa, Midyat Kaymakamı Mehmet Kaya, Garnizon Komutanı İstihbarat Kurmay Albay Ersin Kemençe, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Selahattin Erol
MSB: İncirlik bir Türk üssüdür

Bu mesaj kime? MSB, İncirlik'le ilgili tartışmalara noktayı koydu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'ı vururken fark ettiler! İsrail'in aklını alan Türkiye gerçeği

İsrail'in aklını alan Türkiye gerçeği
Girdiği markette kabusu yaşadı: Valizin altından kan damlıyor

Markette kabusu yaşadı: Valizin altından kan damlıyor
Meral Akşener iftarda ortaya çıktı! Son hali dikkat çekti

Bu halini unutun! Meral Akşener iftarda ortaya çıktı
Tahran yönetiminde deprem! Savaşta 2 kritik ismi kaybettiler

Tahran yönetiminde deprem! Savaşta 2 kritik ismi kaybettiler
İran'ı vururken fark ettiler! İsrail'in aklını alan Türkiye gerçeği

İsrail'in aklını alan Türkiye gerçeği
Hesaba katmadığı şeyler oluyor: Netanyahu en ağır darbeyi içeriden yiyecek

En ağır darbeyi içeriden yiyecek
Sürücülerin aklı karıştı! Akaryakıta indirim sonrası yeni zam

Sürücülerin iyice aklı karıştı! Önce indirim sonra zam