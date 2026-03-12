İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yılı, Gömeç'te kutlandı

İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yılı, Gömeç'te düzenlenen törenlerle coşku ve minnetle anıldı. Gömeç Kaymakamı Mehmet Nesip Mahir riyasetinde tüm ilçe protokolünün katıldığı program, Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Gömeç İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan programda, Mehmet Akif Ersoy anılarak milli bağımsızlık vurgusu yapıldı.

Günün anlam ve önemine dair şiirler okunup konuşmalar gerçekleştirildi.

İlçe genelinde yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere Gömeç Kaymakamı Mehmet Nesip Mahir tarafından hediyeler verildi.