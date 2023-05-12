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İSTİKLAL CADDESİ'NDE VİDEO ÇEKEN LÜBNANLI'NIN TİKTOK PAYLAŞIMINA SORUŞTURMA

İSTİKLAL CADDESİ'NDE VİDEO ÇEKEN LÜBNANLI'NIN TİKTOK PAYLAŞIMINA SORUŞTURMA

Güncel Haberler

İSTİKLAL Caddesi'nde video çekerek Tiktok'ta "Buradaki bütün kadınları 100 dolara alabiliriz" yazarak paylatığı iddiasıyla Lübnanlı bir kişi hakkında resen soruşturma başlatıldı.

İSTİKLAL Caddesi'nde video çekerek Tiktok'ta "Buradaki bütün kadınları 100 dolara alabiliriz" yazarak paylatığı iddiasıyla Lübnanlı bir kişi hakkında resen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstiklal Caddesi'nde adının Bob Harkal olduğu ve manken olduğu ileri sürülen Lübnanlı'nın kadınlara yönelik video yayınıyla ilgili olarak "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçu kapsamında resen soruşturma başlatıldı. Savcılık şüphelinin gözaltına alınması talimatı da verdi.


- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İstiklal Caddesi İstanbul Güncel Haberler

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