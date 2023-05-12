İSTİKLAL CADDESİ'NDE VİDEO ÇEKEN LÜBNANLI'NIN TİKTOK PAYLAŞIMINA SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstiklal Caddesi'nde adının Bob Harkal olduğu ve manken olduğu ileri sürülen Lübnanlı'nın kadınlara yönelik video yayınıyla ilgili olarak "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçu kapsamında resen soruşturma başlatıldı. Savcılık şüphelinin gözaltına alınması talimatı da verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel