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İstanbul'da soğuk ve yağışlı hava geliyor

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İstanbul Valiliği, kentte yarın sabah saatlerinden itibaren yağışlı havanın etkili olacağını, sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında seyredeceğini bildirdi.

İstanbul Valiliği, kentte yarın sabah saatlerinden itibaren yağışlı havanın etkili olacağını, sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında seyredeceğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, İstanbul'un yarın sabah saatlerinden itibaren yağışlı sistemin etkisi altına girmesinin beklendiği belirtildi.

Hava sıcaklıklarının yarından itibaren mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında seyredeceği aktarılan açıklamada, yağışlı sistemin cumartesi akşam saatlerinde kenti terk edeceği kaydedildi.

Açıklamada, sıcaklıkların pazartesi gününden itibaren artarak yeniden mevsim normalleri civarına yükselmesinin beklendiği ifade edildi.

Rüzgarın kuzeyli yönlerden yarın ve cumartesi günü orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli eseceğinin tahmin edildiği aktarılan açıklamada, rüzgar hızının yarın saatte 40 ila 60 kilometreye, cumartesi günü ise saatte 30 ila 50 kilometreye ulaşmasının beklendiği bildirildi.

Kaynak: AA
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