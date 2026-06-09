Haberler

Sosyal medya üzerinden uyuşturucu satanlara yönelik operasyonda 43 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul merkezli 2 ilde sosyal medya üzerinden uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen 43 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda 26 bin avro, 12 tabanca ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

İstanbul merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda sosyal medya platformları üzerinden uyuşturucu sattığı iddia edilen 43 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, başta "Telegram" olmak üzere çeşitli sosyal medya platformları üzerinden çevrim içi uyuşturucu madde satanlara yönelik soruşturmada 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bölge Başkanlığı ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca İstanbul'da 17 ilçe ve Sakarya'da 1 adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 43 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde 26 bin avro, 12 tabanca, 9 fişek ve 2 şarjör ele geçirildi.

Firari 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal
Kılıçdaroğlu mu Özel mi? İşte CHP Grup Toplantısı'nın yapılacağı salona ilk gelen ekip

Kılıçdaroğlu mu Özel mi? İşte salona ilk gelen ekip
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım'ın 'Bunu kim aldı' dediği yıldız hakkında karar çıktı

"Bunu kim aldı" dediği yıldız hakkında karar çıktı
Benzeri görülmemiş ikramiye bir kişiye çıktı! Bir anda Türkiye'nin en zenginlerinden oldu

Dev ikramiye 1 kişiye çıktı! Türkiye'nin en zenginlerinden oldu
İlyas İlbey'den kötü haber! Kızı dua istedi

Bir dönemin efsanesinden kötü haber! Kızı dua istedi
İzmir'de FETÖ soruşturmasında 78 şüpheli hakkında gözaltı kararı

İzmir'de FETÖ soruşturmasında 78 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Netanyahu'ya tutuklama emri çıkaran Başsavcı, taciz suçlamasıyla görevden uzaklaştırıldı

Sen misin ona tutuklama emri çıkaran! Savcının akıbeti bakın ne oldu
Astrolog Can Aydoğmuş'un Aziz Yıldırım'ın seçilmesinden sonra yaptığı paylaşım olay oldu

Aziz Yıldırım'ın seçilmesinden sonra yaptığı paylaşım olay oldu
Irmak öğretmenin şüpheli ölümü için harekete geçildi

Irmak öğretmenin şüpheli ölümü için harekete geçildi