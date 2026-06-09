Sosyal medya üzerinden uyuşturucu satanlara yönelik operasyonda 43 şüpheli yakalandı
İstanbul merkezli 2 ilde sosyal medya üzerinden uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen 43 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda 26 bin avro, 12 tabanca ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
İstanbul merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda sosyal medya platformları üzerinden uyuşturucu sattığı iddia edilen 43 zanlı gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, başta "Telegram" olmak üzere çeşitli sosyal medya platformları üzerinden çevrim içi uyuşturucu madde satanlara yönelik soruşturmada 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bölge Başkanlığı ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca İstanbul'da 17 ilçe ve Sakarya'da 1 adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 43 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde 26 bin avro, 12 tabanca, 9 fişek ve 2 şarjör ele geçirildi.
Firari 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.