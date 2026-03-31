İstanbul ve Giresun'da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda 12 zanlı yakalandı

İstanbul ve Giresun'da, terör örgütü DHKP/C'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, DHKP/C terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, örgütün açık alan yapılanmaları arasında yer aldığı değerlendirilen Emekli Meclisi ve Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Dayanışma Derneği (TAYAD) içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

MASAK ve HTS incelemeleri sonucu fiziki ve teknik takip yapılan 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul'da 15, Giresun'da 1 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 12 zanlı gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda el yapımı silah, şarjör, 4 fişek ile çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.