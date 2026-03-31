İstanbul ve Giresun'da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda 12 zanlı yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DHKP/C'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda el yapımı silah ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, DHKP/C terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, örgütün açık alan yapılanmaları arasında yer aldığı değerlendirilen Emekli Meclisi ve Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Dayanışma Derneği (TAYAD) içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

MASAK ve HTS incelemeleri sonucu fiziki ve teknik takip yapılan 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul'da 15, Giresun'da 1 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda el yapımı silah, şarjör, 4 fişek ile çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey gözaltına alındı! Evinde arama yapılıyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey gözaltına alındı
Haberler.com
500

İran'dan Türkiye'ye atılan 4. füzeyle ilgili NATO'dan açıklama

İran'dan Türkiye'ye atılan 4. füzeyle ilgili beklenen açıklama geldi
İşte tutuklanan Özkan Yalım'ın savcılık ifadesi

CHP'li belediye başkanının sevgilisine ödediği para öyle böyle değil
İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor

İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor
Elleri kelepçeli halde polis aracından böyle firar etti

Film değil gerçek! Polis ülkenin her yerinde onu arıyor
İran'dan Türkiye'ye atılan 4. füzeyle ilgili NATO'dan açıklama

İran'dan Türkiye'ye atılan 4. füzeyle ilgili beklenen açıklama geldi
Nikah memuruna şaka yapmak istediler, hayatlarının şokunu yaşadılar

Nikah kıyacaklardı, hayatlarının şokunu yaşadılar

12 yıl boyunca adım adım izlenmiş! İşte gizlice çekilen fotoğraflar

12 yıl boyunca adım adım izlenmiş! İşte gizlice çekilen fotoğraflar