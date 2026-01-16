Haberler

Meteorolojiden İstanbul'un Doğusu ve Çevresi İçin Buzlanma Uyarısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meteoroloji, İstanbul ve çevresinde bu akşamdan itibaren buzlanma olacağını ve soğuk havanın etkisinin süreceğini açıkladı. Ulaşımda aksamalar yaşanabileceği için tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

(İSTANBUL) Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, bu akşamdan itibaren İstanbul'un doğusu başta olmak üzere Kocaeli, Sakarya, Yalova illeriyle Trakya'da Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, yüksek kesimlerde buzlanma beklendiğini duyurdu.

Hafta başında aralıklarla kar yağışının görüldüğü İstanbul ve çevresi için yine soğuk hava ve buzlanma uyarısı yapıldı. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, bu akşamdan itibaren İstanbul'un doğusu başta olmak üzere Kocaeli, Sakarya, Yalova illeriyle Trakya'da Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, yüksek kesimlerde buzlanma beklendiğini açıkladı. Açıklama şöyle:

"Başta ulaşımda aksamalar olmak üzere, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı"

"Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, bölgemizin bugün (16.01.2026) akşam saatlerinden sonra Karadeniz üzerinden gelecek soğuk havanın etkisi altına girmesi beklenmektedir. Soğuk havanın, 22.01.2026 Perşembe gününe kadar etkisini sürdüreceği tahmin edilmektedir. Bu süreçte; Trakya'da (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) ve Marmara'nın doğusunun (İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli, yer yer orta kuvvette buzlanma ve don olaylarının görülmesi beklenmektedir. Başta ulaşımda aksamalar olmak üzere, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın ve ilgili kurumların dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir.

Kaynak: ANKA / Güncel
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun uyuşturucu testleri negatif

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun test sonuçları çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Havada fantezi yapılan jetin faturası ortaya çıktı! Kıbrıs uçuşu için bakın ne kadar ödenmiş

Selen Görgüzel anlatmıştı! İşte havada fantezi yapılan jetin faturası
Oyuncu Ufuk Özkan'ın kardeşi üzücü haberi verdi

Ünlü oyuncunun kardeşi üzücü haberi verdi
Karlov suikastının FETÖ'cü planlayıcısı ortaya çıktı! Adını değiştirip Kanada'ya firar etmiş

Büyükelçi suikastının planlayıcısı yıllar sonra ortaya çıktı
Ameliyattan sonra aylarca ağrı çekti! Gerçek ortaya çıktığında her şey için çok geçti

Ameliyat bitti, ağrısı bitmedi! Gerçek anlaşıldığında artık çok geçti
Havada fantezi yapılan jetin faturası ortaya çıktı! Kıbrıs uçuşu için bakın ne kadar ödenmiş

Selen Görgüzel anlatmıştı! İşte havada fantezi yapılan jetin faturası
Polis eşi tarafından darbedildiği iddiasıyla şikayetçi oldu

Genç kadını bu hale getirdi ama hala serbest
Aylar sonra böyle görüntülendi: İşte Meral Akşener'in son hali

Akşener'in bu halini unutun