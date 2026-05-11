Uyuşturucu ticareti ile bilişim sistemleri üzerinden haksız kazanç sağlayan 4 şüpheli yakalandı
İstanbul ve Bursa'da düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti ve bilişim sistemleri üzerinden haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı. Zanlıların, yerel suç örgütü olarak tanımlandıkları ve rüşvet içerikli mesajlarla iletişim kurdukları belirlendi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Bağcılar'da kendilerini yerel suç örgütü olarak tanımlayan şüphelilerin çeşitli suç faaliyetlerinde bulundukları belirlendi.
Zanlıların, uyuşturucu ticareti yaptıkları, bilişim sistemlerini haksız kazanç sağlamak amacıyla kullandıkları ve rüşvet içerikli mesajlaştıkları tespit edildi.
İstanbul ve Bursa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 4 şüpheliyi yakaladı.
Zanlılardan birinin aktif görevde, ikisinin ise açığa alınmış polis memuru olduğu öğrenildi.
Telefon ve SIM kartlarına el konulan şüpheliler, emniyete götürüldü.