Haberler

Uyuşturucu ticareti ile bilişim sistemleri üzerinden haksız kazanç sağlayan 4 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul ve Bursa'da düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti ve bilişim sistemleri üzerinden haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı. Zanlıların, yerel suç örgütü olarak tanımlandıkları ve rüşvet içerikli mesajlarla iletişim kurdukları belirlendi.

İstanbul ve Bursa'da düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti ile bilişim sistemleri üzerinden haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla 4 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Bağcılar'da kendilerini yerel suç örgütü olarak tanımlayan şüphelilerin çeşitli suç faaliyetlerinde bulundukları belirlendi.

Zanlıların, uyuşturucu ticareti yaptıkları, bilişim sistemlerini haksız kazanç sağlamak amacıyla kullandıkları ve rüşvet içerikli mesajlaştıkları tespit edildi.

İstanbul ve Bursa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 4 şüpheliyi yakaladı.

Zanlılardan birinin aktif görevde, ikisinin ise açığa alınmış polis memuru olduğu öğrenildi.

Telefon ve SIM kartlarına el konulan şüpheliler, emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen
Hantavirüslü gemideki Türk vatandaşlarının test sonuçları belli oldu

Virüslü gemideki Türk vatandaşlarının test sonuçları belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Amanda Cerny, son halini merak edenler için fotoğraf paylaştı

Son halini merak edenler için fotoğraf paylaştı
Geceye damga vuran ismin kim olduğu ortaya çıktı

Kim olduğu ortaya çıktı!

'Sezercik' rolüyle hafızalara kazınan Sezer İnanoğlu tanınmaz halde

O artık tanınmaz halde
Bu kentte güneş saat 02.57'de doğdu, 84 gün boyunca hiç batmayacak

Bu kentte güneş saat 02.57'de doğdu, 84 gün boyunca hiç batmayacak
Amanda Cerny, son halini merak edenler için fotoğraf paylaştı

Son halini merak edenler için fotoğraf paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın telefonunun ekran fotoğrafına bakın

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın telefonunun ekran fotoğrafına bakın
İpler koptu! Bu parayı veren Rafael Leao'yu alacak

İpler koptu! Bu parayı veren Leao'yu alacak