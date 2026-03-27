Kağıthane'de 1 kişinin öldüğü silahlı saldırıyla bağlantısı olduğu belirlenen 9 zanlı yakalandı

İstanbul ve Bursa'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda, Kağıthane'de bir kişinin park halindeki aracında uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 9 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, organize suç örgütlerinin deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Çalışmalarda ekipler, 15 Ocak'ta Kağıthane'nin Hamidiye Mahallesi Fazilet Caddesi'nde Burak Tunçel'in (26) park halindeki aracında beklerken, yanında duran başka bir otomobilden uzun namlulu silahla açılan ateş sonucu öldürülmesiyle bağlantılı olan zanlıların kimlik ve adreslerini tespit etti.

İstanbul ve Bursa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerdeki aramalarda, ruhsatsız tabanca, 110 takip cihazı, 55 yabancı GSM hattı ile 100 bin lira para ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen
