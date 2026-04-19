İstanbul ve Adana'da silah kaçakçılarına operasyon; 5 gözaltı

Jandarma, İstanbul ve Adana'da düzenlediği operasyonda 5 şüpheliyi yakaladı ve toplamda 1107 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

JANDARMA Genel Komutanlığı koordinesinde İstanbul ve Adana'da silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı, 1107 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, silah ticareti yapan şüphelilerin yakalanması ve silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik İstanbul ve Adana'da operasyon düzenlendi. Operasyonlar sonucunda 5 şüpheli yakalandı, 1107 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda tabanca parçası ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 1021 ruhsatsız tabanca, 1264 tabanca yapımında kullanılan muhtelif tabanca parçası ele geçirildi.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 86 ruhsatsız tabanca, 276 kurusıkı tabanca, 388 tabanca yapımında kullanılan muhtelif tabanca parçası, 23 tabanca şarjörü ele geçirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Mansur Yavaş'a yeni soruşturma izni iddiası! ABB'den jet açıklama geldi

Yavaş'la ilgili yeni iddia gündem yarattı! Beklenen açıklama geldi
Eski vali ile yüzleşen Gülistan'ın annesinin sözleri yürek dağladı

Adliye önünde kahreden yüzleşme: Acılı anne eski valiye hesap sordu
Duruşmaya damga vuran sözler: Tanju Özcan ile cinsel ilişkiye girdik, o esnada şoförü de...

"Tanju Özcan ile cinsel ilişkiye girdik, o esnada şoförü de..."
Mantar toplamaya giden adam ormanlık alanda ölü bulundu

Mantar toplamaya gitmişti: Ormanlık alanda ölü bulundu
Kerkük'te kaçak yapı yıkımı sırasında kaymakama bıçaklı ve sopalı saldırı

Kaymakamı bıçak ve sopalarla bu hale getirdiler
Eski vali ile yüzleşen Gülistan'ın annesinin sözleri yürek dağladı

Adliye önünde kahreden yüzleşme: Acılı anne eski valiye hesap sordu
Bunları insanlara yedireceklerdi! Eve giren zabıta gözlerine inanamadı

Bunları insanlara yedireceklerdi! Eve giren zabıta gözlerine inanamadı
ABD'nin Orta Doğu'ya askeri sevkiyatı yeniden hızlandı

Orta Doğu’da korkutan hareketlilik! ABD uçakları akın akın gidiyor