İstanbul Valisi Gül'den Soğuk Hava Uyarısı: Sokakta Kalanlar İçin 112 Çağrısı

İstanbul Valisi Davut Gül, hava sıcaklığının 4 dereceye düştüğünü ve sokakta kalan vatandaşların 112'ye bildirilmesi gerektiğini açıkladı. Soğuk hava nedeniyle vatandaşlara dikkat etmeleri çağrısında bulundu.

(İSTANBUL) - İstanbul Valisi Davut Gül, hava sıcaklığının 4 dereceye düştüğünü belirterek, sokakta kalan vatandaşların 112'ye bildirilmesini istedi.

Gül, kentte etkisini artıran soğuk hava nedeniyle vatandaşlara çağrıda bulundu. Hava sıcaklığının 4 dereceye kadar düştüğünü açıklayan Gül, hafta sonu daha da düşüş beklendiğini ifade etti.

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli İstanbullu Hemşehrilerimiz lütfen dikkat! Şu anda İstanbul'da hava sıcaklığı 4 dereceye düştü. Hafta sonu daha da düşmesi bekleniyor. İstanbul Valiliği olarak bimekan insanlarımızı yılın 365 günü sokakta bırakmıyor, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'mızın destekleriyle uygun tesislerde misafir ediyoruz. Hava sıcaklıklarının düştüğü bugünlerde İstanbullulardan, sokakta kalan insanlarımızı 112'yi arayarak bizlere bildirmeleri hususunda daha da hassas olmalarını rica ediyoruz. Amacımız, hiç kimseyi soğuk kış akşamlarında da açıkta bırakmamak."

