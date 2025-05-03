İstanbul Valisi'nden Sırrı Süreyya Önder'e Taziye Mesajı

İstanbul Valisi'nden Sırrı Süreyya Önder'e Taziye Mesajı
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İstanbul Valisi Davut Gül, tedavi gördüğü hastanede vefat eden TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için taziye mesajı yayımladı.

İstanbul Valisi Davut Gül, tedavi gördüğü hastanede vefat eden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için taziye mesajı yayımladı.

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel
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