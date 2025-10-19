İstanbul Valisi Gül, kentte görev yapan muhtarlarla bir araya geldi

İstanbul Valisi Davut Gül, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarlarla bir araya geldi.

İstanbul Valiliği ev sahipliğinde, Fatih'teki Çatladıkapı Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda konuşan Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın selamlarını ileterek, programa katılan muhtarlara teşekkür etti.

Vali Gül, İstanbul'un 39 ilçesinde ve 961 mahallesinde muhtarların hizmet ettiğini, gittikleri her ilçede muhtarlarla buluşup sorunların çözümleriyle ilgili istişarelerde bulunduklarını söyledi.

Kentteki sorunları çözmek için muhtarlarla birlikte çalıştıklarının altını çizen Gül, "İstanbul'da 961 mahallemiz var. Hangi sokağın neye ihtiyacı var, hangi ailenin ne sıkıntısı var? Bunların cevabı sizde. Dolayısıyla sizinle yaptığımız bu buluşmalar bizim için çok kıymetli. Hep birlikte şehrimizin sorunlarını çözüme kavuşturmak için çalışıyoruz. Devletimizin vatandaşa en yakın eli olan siz muhtarlarımız sayesinde ailelerimizin derdine derman oluyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bu yılın "Aile Yılı" olarak ilan edildiğini ve sonrasında "Aile ve Nüfus 10 Yılı" olarak revize edildiğini hatırlatan Gül, ailenin korunmasının ve güçlendirilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Gül, muhtarların mahallelerinde yaşanan sorunlardan kısa sürede haberdar olmasının önemli olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Şunu hepimiz biliyoruz. Bir vatandaşımız kendini çaresiz hissediyorsa, bir yaşlımız tek başına kalmışsa, bir evladımız okula gidemiyorsa bundan ilk sizin haberiniz olur. Dolayısıyla sizler, aileyi koruma çabamızın en güçlü halkasısınız.

Sayın Cumhurbaşkanımız siz muhtar kardeşlerimizi valilere ve kaymakamlara emanet ettiğini her defasında vurguluyor. Sizlerden gelecek makul, mantıklı bütün talepleri mümkün olduğunca yerine getirmemizi istiyor."

Çalışma arkadaşlarıyla birlikte İstanbul'u daha huzurlu ve mutlu bir şehir haline getirmek için her zaman muhtarlara destek olduklarını ve her konuda birlikte çözüm ürettiklerini dile getiren Gül, "Sizlerle birlikte inşallah Türkiye Yüzyılı'nda İstanbul'umuzun yıldızını daha da parlatacağız. İstanbul'umuzun yarınını bugünden daha iyi yapacağız. Bu vesileyle, İstanbul'umuza yaptığınız hizmetler için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Programa, AK Parti İstanbul milletvekilleri Hulki Cevizoğlu ve Rabia İlhan, Vali Yardımcısı Okan Leblebicier, İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tümamiral Serkan Tezel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ile kaymakamlar katıldı.

İstanbul Valiliğinin paylaştığı bilgilere göre, kentteki 961 mahallede, 197 kadın, 764 erkek olmak üzere toplam 961 muhtarın görev yaptığı bildirildi.