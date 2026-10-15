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İstanbul Valisi Gül: "3 vatandaşımız vefat etti, 7 hemşehrimiz tedavisi bitikten sonra taburcu oldu, 5 kişi ile ilgili kayıp başvurusu yapıldı, arama çalışmaları devam ediyor."

Kaynak: AA