İstanbul Valisi Gül'den "Copernicus Olimpiyatı"nda dünya birincisi öğrenciye tebrik Açıklaması

İstanbul Valisi Davut Gül, ABD'nin Houston kentinde düzenlenen "Copernicus Olimpiyatı"nda fizik ve astronomi alanında dünya birincisi olan lise öğrencisi Yusuf Demirkaya'yı tebrik etti.

Vali Gül, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "TÜBİTAK 4001–Ulusal ve Uluslararası Yarışma/Etkinlik Katılım Desteği kapsamında desteklenen Cağaloğlu Anadolu Lisesi ve Fatih İslam Seçen Bilim ve Sanat Merkezi fizik proje öğrencimiz Yusuf Demirkaya, ABD'nin Houston kentinde düzenlenen Copernicus Olimpiyatı'nda fizik ve astronomi alanında altın madalya kazanarak dünya birincisi oldu. Gururumuz Yusuf'u ve öğretmenimiz Burcu Türkkan'ı başarılarından dolayı canıgönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.