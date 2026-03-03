Haberler

İstanbul Valisi Gül, Çekmeköy'de okuldaki saldırıda yaralanan öğrenciyi ziyaret etti

İstanbul Valisi Davut Gül, Çekmeköy'de okula yapılan saldırıda yaralanan lise öğrencisini hastanede ziyaret etti. Sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

İstanbul Valisi Davut Gül, Çekmeköy'de okulda uğradığı saldırıda yaralanan lise öğrencisini tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Vali Gül, Çekmeköy Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana gelen menfur saldırıda yaralanan öğrenci S.K'yi tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Ziyarette, yaralı öğrencinin sağlık durumu hakkında doktorlardan detaylı bilgi alan Gül, S.K. ve ailesiyle görüşerek "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Vali Davut Gül'e hastane ziyaretinde, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Çekmeköy Kaymakamı Resul Çelik ve Sancaktepe Kaymakamı Naif Yavuz eşlik etti.

