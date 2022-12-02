İSTANBUL VALİSİ ALİ YERLİKAYA KAZA GEÇİREN POLİS MEMURUNA YARDIM ETTİ

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, geçtiği güzergahta meydana gelen kazada yaralanan motosikletli trafik polisine yardım etti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın dün öğle saatlerinde Fatih Aksaray'da geçtiği güzergahta kaza meydana geldi. Bir polis memurunun kullandığı motosikletle, kuryenin idaresindeki motosiklet çarpıştı. Kaza sırasında o bölgeden geçen Ali Yerlikaya, otomobilinden inerek yaralıların yanına gitti. Yerlikaya, yaralanan polisle yakından ilgilendi. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Yerlikaya, "Dün Fatih Aksaray'da motosikletle kaza geçiren polis memurumuz Mehmet Ali Ulusoy'un sağlık durumu şükürler olsun ki iyi. Polisimize bir kez daha geçmiş olsun diliyorum. Motosiklet sürücülerimiz... Trafikte lütfen daha dikkatli olalım" ifadelerini kullandı.

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