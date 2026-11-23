İstanbul Valiliği, Sarıyer'de aslan görüldüğü ihbarı üzerine başlatılan çalışmalar kapsamında bölgede aslan bulunduğuna dair bulguya rastlanmadığını açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, "Saha çalışmalarında bölgede aslan bulunduğuna dair somut bir bulguya rastlanmamıştır" ifadelerine yer verildi.

Konuya ilişkin İstanbul Valiliği'nden açıklamada, "22 Kasım 2026 akşamı İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Uskumruköy Mahallesi'ndeki spor tesislerinin üst kesiminde bulunan ağaçlık alanda bir aslan görüldüğü yönünde ihbar alınmıştır. İhbar üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar, Jandarma ve AFAD ekipleri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Sarıyer Belediyesi'nin veteriner hizmetleri ekiplerinin katılımıyla bölgede koordineli arama çalışması yürütülmüştür. Alan, termal kameralı dronla havadan ve ekiplerce karadan taranmıştır. Ayrıca yemleme yapılmış ve hareket sensörlü fotokapanlar kullanılmıştır. Saha çalışmalarında bölgede aslan bulunduğuna dair somut bir bulguya rastlanmamıştır. 23 Kasım 2026 günü ekiplerimize ulaşan, farklı açılardan çekilmiş yeni görüntülerin incelenmesi sonucunda, görüntülerdeki hayvanın aslan veya diğer büyük kedi türlerinden biri olmadığı değerlendirilmiştir. Vatandaşlarımızın can güvenliğini gözeterek bu yöndeki tüm ihbarları titizlikle değerlendiriyor, gerekli kontrolleri ilgili kurumlarla koordinasyon içinde yürütüyoruz. Ekiplerimiz, konuya ilişkin yeni bir bilgi ulaşması halinde yeniden değerlendirme yapmak üzere hazır bulunmaktadır" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı