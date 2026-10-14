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İstanbul Valiliği, sarı uyarı kapsamında yarın sürecek sağanak konusunda uyardı

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İstanbul Valiliği, Meteoroloji değerlendirmelerine göre kentte yağışların yarın sarı uyarı kapsamında süreceğini bildirdi. Avrupa Yakası'nda sabah saatlerine, Anadolu Yakası'nda öğle saatlerine dek kuvvetli sağanak beklendiği, sel ve su baskınına karşı tedbirli olunması istendi.

İstanbul Valiliği, kentte yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde devam edeceğini belirterek, vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, yer yer kuvvetli olmak üzere devam eden yağışların yarın "sarı uyarı" kapsamında süreceği bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Avrupa Yakası'nda sabah saatlerine, Anadolu Yakası'nda öğle saatlerine kadar kuvvetli, yer yer çok kuvvetli, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Şiddetli ve kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağışla birlikte kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Kaynak: AA
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