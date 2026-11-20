İstanbul Valiliği öğleden sonra yerel kuvvetli gök gürültülü sağanağa karşı uyardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Valiliği, bugün öğle saatlerinden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü yağışların akşam saatlerinde başta Boğaz çevresi olmak üzere il genelinde yerel kuvvetli olacağını bildirdi. Valilik, sel, su baskını, yıldırım ve doluya karşı dikkatli olunmasını istedi.
İstanbul Valiliği, bugün öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağını belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, bugün kentte öğle saatlerinden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, akşamın ilk saatlerinden itibaren başta Boğaz çevresi olmak üzere il genelinde yerel kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.
Açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.