Haberler

İstanbul Valiliğinden yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar beklendiği, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi.

İstanbul Valiliği, kentte gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar görülebileceğini belirterek, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre İstanbul'da rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden lodos, akşam saatlerinden itibaren ise kuzey ve kuzeybatı yönlere dönerek karayel şeklinde, saatte 40-60 kilometre/saat hızında eseceğinin tahmin edildiğini aktarıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hava sıcaklıklarının bu gece saatlerinden sonra rüzgarın yön değiştirmesiyle ani ve hızlı bir şekilde düşerek 14 dereceden 3 dereceye, yüksek kesimlerde ise 0 dereceye kadar gerilemesi beklenmektedir. Bu çerçevede, yağışların akşam saatlerinden itibaren il genelinde yağmur şeklinde başlayacağı, sıcaklıkların düşmesiyle birlikte gece saatlerinden sonra özellikle kuzey ve yüksek kesimlerde (Başakşehir, Beylikdüzü, Beşiktaş, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sultangazi, Ataşehir, Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli, Ümraniye, Sarıyer, Arnavutköy, Beykoz ve Şile) karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin edilmektedir. Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Kaynak: AA / Mücahit Türetken - Güncel
Mehmet Akif Ersoy'dan etkin pişmanlık talebi! İfade vermek için adliyeye getirildi

Mehmet Akif Ersoy itirafçı oluyor! Ek ifade için adliyede
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

35 dakikalık yol 5 dakikaya iniyor! Bakan Uraloğlu bitiş tarihini açıkladı

İstanbul'u rahatlatacak proje! 35 dakikalık yol 5 dakikaya iniyor
Kayıp Elif Kumal'dan ilk ipucu! Erkek arkadaşı gözaltına alındı

Kayıp Elif Kumal'dan ilk ipucu! En yakını gözaltına alındı
Suudi Arabistan'dan BAE'ye ültimatom: 24 saatin var, askerlerini geri çek

Suudi Arabistan'dan çok sert ültimatom: Sadece 24 saatiniz var
'Galatasaray anlaştı' denilen futbolcu büyük ters köşe yaptı

"Galatasaray anlaştı" denilen futbolcudan büyük ters köşe
35 dakikalık yol 5 dakikaya iniyor! Bakan Uraloğlu bitiş tarihini açıkladı

İstanbul'u rahatlatacak proje! 35 dakikalık yol 5 dakikaya iniyor
Ülke genelinde yılbaşı için alınan tedbirler 4 gün boyunca uygulanacak

4 gün boyunca uygulanacak! Yüz binlerce polis sokağa iniyor
Mourinho Benfica'nın da başına bela oldu

Benfica'nın da başına bela oldu