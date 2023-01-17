İstanbullular bu tarih aralığına dikkat! Valilik'ten kuvvetli fırtına uyarısı

İstanbul Valiliği ise bu sabah saatlerinden 19 Ocak sabahına kadar sürecek fırtına için kent sakinlerini uyardı. Açıklamada, "Rüzgarın sabah saatlerinden itibaren bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına, bölgenin batısında yer yer kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor" denildi.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da sabah saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar beklendiği belirtildi.

İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın batı kesimlerinde kuvvetli fırtına uyarısı yapılan açıklamada, ağaç, direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN FIRTINA UYARISI

İstanbul Valiliği'nden yapılan uyarıda, "Rüzgarın; sabah saatlerinden itibaren bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına, bölgenin batısında yer yer kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor" denildi.

BİR UYARI DA AKOM'DAN GELDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) verilerine göre de sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da lodos fırtınasının etkili olması bekleniyor. Vatandaşlar da çatı uçması ve baca gazı zehirlenmesi gibi tehlikelere karşı uyarıldı. Yarın akşam saatlerine kadar fırtına 40-70 km/saatlik fırtınanın, Eyüpsultan, Arnavutköy, Büyükçekmece, Silivri ve Çatalca ilçelerinde yer yer 80 km/saatlik kuvvetli fırtına şiddetinde esmesi bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, şiddetli rüzgar nedeni ile yaşanabilecek olumsuz hava şartlarında ekiplerini hazırda tutarken, hava, deniz ve kara ulaşımında aksamalar yaşanabileceği belirtildi. İstanbulluların da çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, baca gazı zehirlenmesi gibi tehlikelere karşı tedbirli olunması istendi.