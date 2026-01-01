Haberler

İstanbul Valiliği: İlimizde Ana Arterler Başta Olmak Üzere Tüm Yollar Açık

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Valiliği, ildeki karla mücadele çalışmalarının sürdüğünü ve yolların açık olduğunu bildirdi. Vali Davut Gül, AFAD ile birlikte kar yağışına karşı alınan tedbirleri takip etti.

(İSTANBUL) - İstanbul Valiliği karla mücadele tedbirlerinin alındığını bildirerek, "İlimizde hayatı olumsuz etkileyen bir yağış bulunmamakta, ana arterler başta olmak üzere tüm yollar açıktır. Tüm kurumlarımızla koordineli bir şekilde 7/24 sahada karla mücadele çalışmalarına devam ediyor, süreci takip ediyoruz" açıklamasını yaptı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Valimiz Davut Gül, İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde, İstanbul'da etkili olan kar yağışı ile mücadele çalışmalarını takip etti. Vali Gül, ilimizde yürütülen karla mücadele çalışmalarına ilişkin Vali Yardımcımız ve Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu ile AFAD İl Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener'den bilgi aldı. İstanbul Valiliği olarak karla mücadele tedbirlerimizi aldık. İlimizde hayatı olumsuz etkileyen bir yağış bulunmamakta, ana arterler başta olmak üzere tüm yollar açıktır. Tüm kurumlarımızla koordineli bir şekilde 7/24 sahada karla mücadele çalışmalarına devam ediyor, süreci takip ediyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel
Artvin'de çığın altında kalan çobanlardan birinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Çığ faciasında bir çobanın daha cansız bedenine ulaşıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TFF'den Galatasaray ve Trabzonspor'un başvurusuna yanıt

TFF'den Galatasaray ve Trabzonspor'un başvurusuna yanıt
Zohaer Majhadi, Boğaz'daki uyuşturucu partilerini tek tek ifşa etti

Türkiye'yi sarsan soruşturmada beklenen itiraf geldi
Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat! Saat verildi, kar fena bastıracak

Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat! Saat verildi, kar fena bastıracak
Galatasaray son kararını verdi: Bu parayı veren Osimhen'i alır

Galatasaray son kararını verdi: Bu parayı veren Osimhen'i alır
TFF'den Galatasaray ve Trabzonspor'un başvurusuna yanıt

TFF'den Galatasaray ve Trabzonspor'un başvurusuna yanıt
Premier Lig'de yeni yılın ilk ayrılığı

Yeni yılın ilk ayrılığı
Van'da çığ faciası! İşte bölgeden servis edilen görüntüler

Şehri ayağa kaldıran facia! İşte bölgeden servis edilen görüntüler