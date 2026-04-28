İstanbul Valiliği İl Koordinasyon Kurulu 2026 1'inci Dönem Toplantısı yapıldı

İstanbul Valiliği İl Koordinasyon Kurulu 2026 Yılı 1'inci Dönem Toplantısı Fatih'te düzenlendi.

İstanbul Vali Yardımcısı Yücel Gemici başkanlığında Fatih Belediyesi Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıya kaymakamlar, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, meslek örgütleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

İstanbul Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdür Vekili Coşkun Sarıyıldız, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, kentte 2026 yılının ilk üç ayında "Öğrenerek İyileşiyoruz" projesi kapsamında Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Prof. Dr. Asaf Ataseven Ek Hizmet Binası'nda hastane sınıfı ile Cansu Safi Onkoloji Ünitesi'nin açılışının gerçekleştirildiğini kaydetti.

Sarıyıldız, Kağıthane'de 950 öğrencinin tam gün eğitim göreceği Yaşar Doğu İlkokulu ve İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü ve Hastanesi Ek Blokları ile modernize edilen kliniklerin de bu dönemde açıldığını söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla Kuzey Marmara Özel Endüstri Bölgesi temel atma töreninin yapıldığını belirten Sarıyıldız, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla THY Havacılık Yatırımları temel atma töreninin düzenlendiğini ifade etti.

Sarıyıldız, "Aziz İstanbul'a İyiliğin 1000 Hali Projesi" kapsamında hayırseverlerin katkılarıyla Silivri'de Nermin-Metin Zafer Aile Sağlığı Merkezi, Eyüpsultan Devlet Hastanesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kliniği, Beykoz'da Salim Düzgit İlkokulu ve Ortaokulu açılışının, yılın ilk 3 ayında açılışı yapılan başlıca yatırımlar olduğunu dile getirdi.

İstanbul'a ilişkin 2026 Yılı Yatırım Programı kapsamında 882 proje bulunduğuna dikkati çeken Sarıyıldız, "Bu projelerin 308'i münhasıran İstanbul'da, 574 proje ise diğer iller ile ortak olarak ayrılan toplu ödeneklerle uygulanacaktır. İstanbul'da münhasıran uygulanacak projelerin tutarı 1 trilyon 325 milyar 599 milyon liradır." dedi.

Halihazırda devam eden yatırım projelerinin ele alındığı ve katılımcı kurum temsilcilerinin gündemlerini kurula sunduğu toplantıda, Vali Yardımcısı Yücel koordinasyon gerektiren hususları dinleyerek not aldı.?