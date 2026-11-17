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İstanbul Valiliği, kentte çarşamba günü gece ilk saatlerden itibaren etkisini artırması ve perşembe öğle saatlerine kadar sürmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı uyarıda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, kentte bugün güney ve güneybatı yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli olarak esen rüzgarın, çarşamba günü gece ilk saatlerden itibaren güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), yer yer fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.

Rüzgarın, perşembe günü öğle saatlerinde etkisini kaybedeceğinin tahmin edildiği belirtilen açıklamada, "Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın sebep olabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA