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Tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı

Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı
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Beşiktaş Belediye Meclisi başkan vekili seçimleri için toplanacak

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İstanbul Valiliği, tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a ilişkin bir açıklama yaptı. Valilik, belediye meclisinin başkan vekili seçimi için 23 Ocak Perşembe günü toplanacağını duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı ihale yolsuzluğu soruşturması kapsamında 13 Ocak'ta Balıkesir'in Edremit ilçesinde gözaltına alınan ve sonrası tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, görevinden uzaklaştırıldı.

BELEDİYE MECLİSİ BAŞKAN VEKİLİ SEÇİMİ İÇİN TOPLANACAK

İçişleri Bakanlığı'nın görevden uzaklaştırma kararı sonrası açıklama yapan İstanbul Valiliği, Beşiktaş Belediye Meclisi'nin başkan vekili seçmek için toplanacağını duyurdu.

Valilik yaptığı açıklamada, "Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma nedeniyle, İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 17.01.2025 tarihli ve 2025/34 sorgu sayılı kararı ile tutuklanmıştır. Rıza Akpolat, tutuklanma kararı nedeniyle İçişleri Bakanlığının 17.01.2025 tarihli ve 93304 sayılı yazısı eki İçişleri Bakanlık Makamının oluru ile görevden uzaklaştırılmıştır" dedi.

TARİH VERİLDİ

Açıklamanın devamında ise belediye meclisinin 23 Ocak Perşembe gününde toplanacağı "5393 sayılı Belediye Kanununun 45. maddesi hükümleri uyarınca, Beşiktaş Belediye Meclisinin Belediye Başkanı Vekilini seçmek üzere, Beşiktaş Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda 23 Ocak 2025 tarihinde Perşembe günü Saat 14:00'te toplanması Valiliğimizce uygun görülmüştür. Belirtilen tarih ve saatte Beşiktaş Belediyesi Meclis üyelerinin katılımıyla belediye başkan vekili seçimi yapılacaktır" ifadeleri ile duyuruldu.

NE OLMUŞTU?

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada gözaltına alınmıştı.

Rıza Akpolat, "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "suç örgütüne üye olmak", "rüşvet verme", "ihaleye fesat karıştırma", "edimin ifasına fesat karıştırma" ve "mal varlığı değerlerini aklama" suçlarını işlediği gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Tutuklanmasının ardından Akpolat'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bu kumpas davası bir itibar suikastıdır. Halka hizmet kavgamız bitmedi, bitmeyecek. Hak, hukuk ve adalet için mücadele eden milyonların öfkesi, sizin karanlık düzeninizi yerle bir edecek" ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş Belediye Meclisi başkan vekili seçimleri için toplanacak
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Güncel
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHakan Demir:

ohhh mis nasilda cokuyorlar halkın iradesine ama , kendi belediye başkanlarına laf yok onlar akkaşık

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Haber YorumlarıSerkan Düzenli:

Kayyum atayın hakkinizdir millet akpye verdiya oyu

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Haber YorumlarıÇengelköylü:

HER ŞEY GÜZEL OLACAK DERKEN KAMU MALLARINI YANDAŞLARA PAZARLAMAYIMI KASALARI BOŞALTMAYIMI SÖYLEMEK İSTEDİNİZ NE YAZIKKİ HAYALLERİNİZ TERSİNE DÖNDÜ ŞİMDİ HERŞEY ÇOOOOK GÜZEL ASIL BÜYÜK TURPLAR HEYBEDE

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