'15 Temmuz Şehitleri Vatan Koşusu' nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliği, hain darbe girişimin 9'uncu yılında düzenlenecek "15 Temmuz Şehitleri Vatan Koşusu" programı nedeniyle kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları yazılı olarak yaptığı açıklamayla duyurdu.

15 TEMMUZ'DA KAPATILACAK YOLLAR

Açıklamada, "Saat 13.00 itibariyle program bitimine kadar kapanacak yollar, Güzeltepe Caddesi-Çengelköy Caddesi kavşağıyla Beylerbeyi kavşağı arası olmak üzere; Üsküdar istikameti Çengelköy Caddesi, Yalıboyu Caddesi, Abdullahağa Caddesi tek yönlü olarak ve bu caddelere çıkan tüm yollar, Beylerbeyi Kavşağı - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü katılımı" ifadelerine yer verildi.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Açıklamada alternatif güzergahların "Abdullahağa Caddesi ve Yalıboyu Caddesi Beykoz ve Bosna Bulvarı İstikameti, Çengelköy Caddesi, Beykoz ve Bosna Bulvarı İstikameti, Beylerbeyi Küplüce Yolu, Beylerbeyi Çamlıca Caddesi, Güzeltepe Caddesi" olduğu da açıklandı.

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ VATAN KOŞUSU

Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) öncülüğünde, İstanbul Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından organize edilecek koşu saat 10.30'da Çengelköy 15 Temmuz Şehitler Çeşmesi'nden başlayacak.

Sporcular, şehit yakınları ile gazilerin de aralarında yer alacağı katılımcılar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası girişinde bulunan 15 Temmuz Şehitler Makamı'na kadar koşacak.