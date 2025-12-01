İstanbul'da tarihi köşkü küle çeviren yangın

İstanbul Üsküdar Kısıklı Mahallesi'nde Büyük Çamlıca Caddesi'ndeki ahşap köşkte akşam saatlerinde yangın çıktı. Tadilat çalışmaları yapıldığı öğrenilen köşkteki yangın vatandaşlar tarafından itfaiyeye bildirildi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Olay yerine İstanbul İtfaiyesi'nden çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabasıyla yangına farklı noktalardan müdahale edilirken, alevlerin çevredeki diğer yapılara sıçramaması için güvenlik önlemleri alındı.

AĞIR HASAR MEYDANA GELDİ

Üsküdar'da ahşap köşkte çıkan yangın itfaiye ekiplerince yaklaşık 2 saat süren bir çalışmayla söndürülürken tarihi yapıda ağır hasar meydana geldi.