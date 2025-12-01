Haberler

İstanbul'da tarihi köşkü küle çeviren yangın

Güncelleme:
İstanbul Üsküdar'da Kısıklı Mahallesi'nde bulunan tadilat halindeki ahşap köşkte akşam saatlerinde çıkan yangın büyük korku yarattı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangın 2 saatlik hummalı bir çalışmayla söndürüldü. Köşkte ağır hasar meydana geldi.

  • İstanbul Üsküdar Kısıklı Mahallesi'nde Büyük Çamlıca Caddesi'ndeki ahşap köşkte yangın çıktı.
  • Yangın itfaiye ekiplerince yaklaşık 2 saat süren çalışmayla söndürüldü.
  • Tarihi yapıda ağır hasar meydana geldi.

İstanbul Üsküdar Kısıklı Mahallesi'nde Büyük Çamlıca Caddesi'ndeki ahşap köşkte akşam saatlerinde yangın çıktı. Tadilat çalışmaları yapıldığı öğrenilen köşkteki yangın vatandaşlar tarafından itfaiyeye bildirildi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Olay yerine İstanbul İtfaiyesi'nden çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabasıyla yangına farklı noktalardan müdahale edilirken, alevlerin çevredeki diğer yapılara sıçramaması için güvenlik önlemleri alındı.

AĞIR HASAR MEYDANA GELDİ

Üsküdar'da ahşap köşkte çıkan yangın itfaiye ekiplerince yaklaşık 2 saat süren bir çalışmayla söndürülürken tarihi yapıda ağır hasar meydana geldi.

Kaynak: ANKA / Güncel
