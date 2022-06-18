İstanbul'un köprüleri skolyoz hastalığına dikkati çekti
AA - Muhammed Gencebay Gür - Güncel
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İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri, skolyoz hastalığına dikkati çekmek için yeşil renkle aydınlatıldı.
İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri, skolyoz hastalığına dikkati çekmek için yeşil renkle aydınlatıldı.
Her yıl haziran ayının üçüncü cumartesi günü hastalığa dikkati çekmek için çeşitli etkinlikler düzenleniyor.
İstanbul'un sembol noktalarından Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri, hastalığa dikkati çekmek için yeşil renkle aydınlatıldı.
Aydınlatmanın sabah saatlerine kadar süreceği kaydedildi.
AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel