İstanbul'un fethinin 573'üncü yıl dönümünde Beyazıt'tan Ayasofya'ya 'Fetih Yürüyüşü' düzenlendi

İSTANBUL'un fethinin 573'üncü yıl dönümünde Beyazıt Meydanı'ndan Ayasofya Meydanı'na fetih yürüyüşü düzenlendi. Mehter Takımının yürüyüşünü vatandaşlar alkışlarla izledi. Ayasofya Meydanı'ndaki programa katılan Vali Gül, " Ordumuz, müjdelenen bir ordu. Komutanımız, müjdelenen bir komutan ve o gün Peygamber Efendimizin müjdelediği o ordu, fethi gerçekleştirerek sadece bu şehri almıyor; sonrasında yaptıklarıyla; barışla, kardeşlikle, özgürlükle, bilim ve ilmin özgürleşmesiyle bir çağın kapanıp bir çağın başlamasına vesile oluyor" dedi.

İstanbul'un fethinin 573'üncü yıl dönümünde Beyazıt Meydanı'ndan Ayasofya Meydanı'na fetih yürüyüşü düzenlendi. Mehter takımının Ayasofya Meydanı'na varmasının ardından kutlama programı başladı. Buradaki törene İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan, 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun katıldı.Fotoğraf çekiminin ardından Vali Gül beraberindeki heyet vatandaşlara aşure dağıttı.

'AYASOFYA FETİHİN SEMBOLÜ'

İstanbul Valisi Davut Gül, " İstanbulumuzun fethinin 573'üncü yıl dönümü kutlu olsun. Cumanız mübarek olsun. Üst üste üç güzelliği birarada kutluyoruz. Bu güzel günde, hep birlikte, şehrimizin tüm bileşenleriyle fetih ruhunu yaşamak ve yaşatmak için bir diz etkinlikler yapıyoruz. Şu an bulunduğumuz yer Ayasofya'nın önü. Ayasofya, fethin sembolü. Bağımsızlığımızın sembolü ve yüzyıllardır ayakta kalan kutlu bir mabet. Hayatta hiçbir şey tesadüf değildir. 21 yaşındaki Fatih Sultan Mehmet Han bu şehri alırken arkasında olanlara bakmak lazım. Başta hocası Akşemseddin olmak üzere onu yetiştiren hocalar, onun o kutlu muzaffer ordusu, onun arkasında olan, ölüme gözünü kapatarak giden vatandaşlar, hemşehrilerimiz. Dolayısıyla da halkın desteği, hocaların desteği, Fatih Sultan Mehmet Han'ın iradesi bir araya geldiğinde, yaşının kaç olduğuna bakmadan sonuç itibariyle Allah güzel bir müjdeyi gerçekleştiriyor.Ordumuz, müjdelenen bir ordu. Komutanımız, müjdelenen bir komutan ve o gün Peygamber Efendimizin müjdelediği o ordu, fethi gerçekleştirerek sadece bu şehri almıyor; sonrasında yaptıklarıyla; barışla, kardeşlikle, özgürlükle, bilimin ve ilmin özgürleşmesiyle bir çağın kapanıp bir çağın başlamasına vesile oluyor" dedi.

'BUGÜNÜN ANLAMINI YAŞAMAK İÇİN BURAYA GELDİK'

Fetih programını kızıyla takip eden Veyis Ünal, "Çok memnunuz programdan. Bugünün anlamını yaşamak için bugün buraya geldik. Ailemizle, çocuğumuzla hep beraber geldik. Biz çocuğumuz tarihini görsün, bilsin istedik. Onun için buradayız" dedi.Hacı Sultan Siner ise, "Bugün çok güzel bir gün. Zaten her gün böyle kutlamamız lazım. Çünkü böyle güzel günleri bir daha unutmamamız lazım. Çocuklarımıza aşılamamız lazım ama inşallah böyle devam eder. Mehter marşı gayet iyi, çok güzel. Beğendim. İnşallah hep böyle olur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı