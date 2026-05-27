İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü özel etkinliklerle kutlanacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, 29 Mayıs'ta İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü kapsamında İstanbul genelinde tarihi ve kültürel mirası yaşatmaya yönelik çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

İstanbul'un farklı noktalarında gerçekleştirilecek kültürel, sanatsal ve görsel etkinliklerle fetih ruhunun geniş kitlelerle buluşturulması amaçlanırken, Sultanahmet Meydanı'nda, Fatih Sultan Mehmet'in çocukluk yıllarından İstanbul'un fethine uzanan entelektüel serüvenini konu alan bir projeksiyon gösterisine de yer verilecek.

Mehteran performansları sergilenecek

Fetih coşkusu, İstanbul genelinde Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birlik Komutanlığı, Jandarma Mehteran Komutanlığı ve İstanbul Mehter Orkestrası'nın mehteran konserleriyle şehrin farklı noktalarına taşınacak.

Bu kapsamda, Kadıköy Meydanı, Üsküdar Meydanı, Ümraniye Meydanı, Kartal Meydanı, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi önü, Haliç Kongre Merkezi, Taksim Meydanı, Fatih Cami, Eminönü Meydanı ve Eyüpsultan Meydanı'nda mehteran performansları sergilenecek.

Rumeli Hisarı Ön Kulesi'nde İstanbul'un Fethi temalı özel bir video haritalama (mapping) gösterisi düzenlenecek.

Dua programı gerçekleştirilecek

Program kapsamında ayrıca Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı himayelerinde, Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Fatih Belediyesi işbirliğiyle, cuma namazından önce Fatih Cami'nde, İstanbul'un fethinin 573. yılına ithafen "İstanbul'un Fethinden Türkiye Yüzyılı'na 1453 Genç Hafız 1453 Hatim" dua programı gerçekleştirilecek.

Kur'an-ı Kerim tilavetleri ve hatim dualarıyla fetih ruhunun manevi iklimi yeniden ihya edilirken, ecdadın mirası dualarla yad edilecek.

Programda, Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden oluşan mehter takımı marşlar seslendirecek.