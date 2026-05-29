İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü kutlanıyor

İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünde, tarihi simge yapılara lazerle yansıtılan ışıklı haritalama gösterisi büyük ilgi gördü. Valilik, İTO ve üniversite binaları ile Yedikule Surları ve Galata Kulesi'nde yapılan gösterilerde fethin hikayesi anlatıldı, vatandaşlar ve turistler anı fotoğrafı çekti.

İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü kapsamında kentin farklı noktalarındaki tarihi simge yapılara lazerle yansıtılan ve fethi anlatan ışıklı haritalama gösterisi yoğun ilgi gördü.

İstanbul Valiliği, İstanbul Ticaret Odası, Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi binalarında, Yedikule Surları ve Galata Kulesi'nde kentin Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilmesinin anlatıldığı ışıklı mapping ve fotoğraf gösterisi yapıldı.

Tarihi binalar ve surlar Türk bayraklarıyla süslendi.

Gösterileri ilgiyle takip eden vatandaşlar bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Yerli ve yabancı turistler, ışıklı mapping ve fotoğraf gösterisinin yapıldığı Galata Kulesi'nin önünde hatıra fotoğrafı çekti.

Kaynak: AA / İlyas Kaçar
