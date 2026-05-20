"İstanbul'un Denizcilik Liseleri Yarışıyor" etkinliği düzenlendi

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Piri Reis Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen 'İstanbul'un Denizcilik Liseleri Yarışıyor' etkinliği, Tuzla Kampüsü'nde 7 denizcilik lisesinden 200 öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. Rektör Prof. Dr. Nafiz Arıca, denizcilik sektörünün genişliğine ve yapay zeka teknolojilerinin önemine vurgu yaptı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Piri Reis Üniversitesi işbirliğinde, "İstanbul'un Denizcilik Liseleri Yarışıyor" etkinliği gerçekleştirildi.

Piri Reis Üniversitesinin Tuzla Kampüsü'nde gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programın açılışında konuşan Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nafiz Arıca, ilk kez düzenlenen "İstanbul'un Denizcilik Liseleri Yarışıyor" etkinliğini, önümüzdeki yıllarda her yıl gerçekleşecek hale getirmek istediklerini söyledi.

Arıca, 6 farklı yarışmaya katılacak öğrencilerin esas amaçlarının arkadaşlık bağı kurmaları olduğunu kaydetti.

Piri Reis Üniversitesinin Denizcilik İhtisas Üniversitesi olduğunu belirten Arıca, "Üniversitemiz, sadece gemilerde seyrüsefer yapan zabit ve mühendis yetiştiren bir üniversite değil. Çünkü denizcilik sektörü çok geniş bir sektör. İnşa aşamasından geminin işletmesine, acentasına, sigortasına ve hukukuna çok geniş bir sektördür. O yüzden, denizcilik sektörünün gelişmesinde denizcilik liseleri ve meslek yüksek okullarına bu bağlamda büyük bir sorumluluk düşüyor." ifadelerini kullandı.

Arıca, dünyanın teknolojik anlamda birçok değişimin eşiğinden geçtiğini kaydederek, "Geçmişteki 250-300 yıllık süreçte yaşanan teknolojik gelişmelere eşdeğer bir teknolojik değişimin önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde yaşanacağı ve bu sürecin de başladığı iddia ediliyor. Burada yapay zeka teknolojilerine ayrı bir önem vermemiz lazım. Çünkü bazılarına göre 21. yüzyılın elektriği, bazılarına göre önümüzdeki süreçte yeni bir tür olan bu teknoloji, istesek de istemesek de bütün sektörleri en başta da eğitim sektörünü doğrudan etkileyecek." diye konuştu.

Teknolojilerin getirdiği risklere de değinen Arıca, her yeni teknolojide olduğu gibi yapay zeka teknolojisinde de uzun vadede insanlığın, insan olduğunu hatırlayacağı ve insani değerlerin daha önemli hale geleceği yıllara doğru evrileceğine inandığını belirtti.

Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Akif Güner ise gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayarak, bu haftanın aynı zamanda Gençlik Haftası olduğunu aktardı.

Gençlik Haftası kapsamında İstanbul'un birçok yerinde etkinlikler gerçekleştirildiklerini dile getiren Güner, "'İstanbul Tuzla'dan başlar' düşüncesiyle Tuzla'da bu güzel etkinliği gerçekleştiriyoruz. Bildiğimiz gibi Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, sadece bilgiyi değil, aynı zamanda değerlerimizi ve sporu ön plana almaktadır. Bugün gerçekleştireceğimiz etkinliklere, yaklaşık 200 öğrencimiz katılacak. Sizler için en büyük deneyimlerden biri farklı kişileri tanımak, onlarla sosyalleşmektir. Bu ay, aynı zamanda maarifin kalbinde marifetli gençlik olarak, bakanlığımız olarak birçok çalışmayı yapıyoruz." şeklinde konuştu.

Yarışmalarda, İstanbul'daki 7 denizcilik meslek lisesinden öğrenciler, 50 metre serbest ve sırtüstü yüzme, gemiyi terk, somun-cıvata sökme ve takma, halat salya-roda, flamalarla kelime oluşturma ve halat çekme yarışmalarında bilgi, beceri ve takım ruhlarını sergileyecek.

Kaynak: AA / Rüveyda Mina Meral
