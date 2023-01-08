İstanbul'un bazı noktalarında sis etkili oluyor Güncel Haberler Kentin bazı noktalarında sis yoğunluğu etkili oluyor. Kentin bazı noktalarında sis yoğunluğu etkili oluyor. Gece saatlerinden itibaren İstanbul Boğazı'nda başlayan sis, kentin bazı noktalarında etkisini sürdürüyor. Özellikle boğaz çevresinde görüş mesafesini düşüren sis, Beykoz, Ümraniye ve Sarıyer ilçelerinin yanı sıra, Çekmeköy ve Kağıthane'de etkili oluyor. TEM ve Kuzey Marmara Otoyolu'nda da bazı noktalarda sisin görüş mesafesini etkilediği görüldü. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği çift yönlü olarak 04.35'te durduruldu. Güncel Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür İstanbul Boğazı Kağıthane Ümraniye Sarıyer Güncel Haberler

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