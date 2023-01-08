Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'un bazı noktalarında sis etkili oluyor

Güncel Haberler

İstanbul'un bazı noktalarında sis etkili oluyor

Kentin bazı noktalarında sis yoğunluğu etkili oluyor.

Kentin bazı noktalarında sis yoğunluğu etkili oluyor.

Gece saatlerinden itibaren İstanbul Boğazı'nda başlayan sis, kentin bazı noktalarında etkisini sürdürüyor.

Özellikle boğaz çevresinde görüş mesafesini düşüren sis, Beykoz, Ümraniye ve Sarıyer ilçelerinin yanı sıra, Çekmeköy ve Kağıthane'de etkili oluyor.

TEM ve Kuzey Marmara Otoyolu'nda da bazı noktalarda sisin görüş mesafesini etkilediği görüldü.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği çift yönlü olarak 04.35'te durduruldu.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel

İstanbul Boğazı Kağıthane Ümraniye Sarıyer Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title